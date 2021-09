Juventus-Sampdoria 3 a 2: Locatelli protagonista, brivido nel finale

La Juventus di Massimiliano Allegri riesce a vincere la sua seconda partita consecutiva, anche in questo caso con una certa difficoltà

redazionejuvenews

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus di Massimiliano Allegri, che riescono a vincere contro la Sampdoria, senza però mantenere la porta inviolata. Continua la striscia di partite consecutive con almeno un gol subito, arrivata a 20 partite. Buona prova per i bianconeri in fase offensiva, mentre la difesa continua ad avere ben più di un problema.

Il primo tempo inizia subito nel segno della Juventus, grazie ad un grandissimo gol di Paulo Dybala che al 10' spedisce la palla in rete. Tiro di Locatelli, il portiere respinge e rimanda la palla sui piedi del centrocampista italiano, che passa la sfera al fantasista argentino. La Joya di sinistro riesce a far partire un rasoterra che termina nell'angolino basso a destra dove Audero non riesce ad arrivare. A questo punto i bianconeri prendono fiducia e cominciano ad attaccare con continuità, andando più volte vicini al gol del raddoppio. Al 22' l'autore del gol Paulo Dybala è costretto al cambio a seguito di un problema muscolare. L'argentino esce dal campo in lacrime, sostituito da Kulusevski. Finale di primo tempo ricchissimo di emozioni, con un gol per parte nel giro di pochissimi minuti. Al 43' la Juventus guadagna un calcio di rigore: dagli 11 metri si presenta Bonucci, che freddo non sbaglia. Un solo minuto più tardi la Sampdoria accorcia le distanze con un gol di testa su calcio d'angolo di Yoshida. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 2 a 1.

La seconda frazione di gioco inizia sulla falsa riga della prima, con la Juventus subito in controllo della gara. Non a caso al 57' i bianconeri, sfruttando un errore della difesa blucerchiata, riescono a segnare il gol del 3 a 1. In gol Manuel Locatelli, protagonista della partita con un gol e un assist. A questo punto la Sampdoria subisce il contraccolpo psicologico, non riuscendo più ad incidere nel match. I cambi effettuati dall'allenatore Roberto D'Aversa non riescono a cambiare l'inerzia del match, con i bianconeri ancora in pieno possesso del gioco. Al 83', però, nel miglior momento dei bianconeri, un gol di Candreva riapre il match. Ottima prestazione per l'ex Inter, anche lui autore di un gol e un assist. A questo punto la Sampdoria cerca in tutti i modi di trovare il pareggio, senza però riuscirsi. La partita termina sul risultato di 3 a 2.