Juventus-Sampdoria: le formazioni ufficiali

La Juventus sta oper scendere in campo contro la Sampdoria per il posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A

La Juventus vuole ricominciare la sua corsa in campionato, e dopo la sconfitta subita la scorsa domenica allo Stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi, gli uomini di Allegri vorranno tornare questa sera alla vittoria contro la Sampdoria, ospite tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Una partita da vincere, per prepararsi al meglio alla sfida di ritorno degli ottavi di Europa League in programma giovedì contro il Friburgo.