Juventus-Sampdoria: le formazioni ufficiali

Le due squadre in campo all'Allianz Stadium

La Juventus scenderà in campo tra pochi minuti nella partita contro la Sampdoria, valida per la sesta giornata del campionato italiano. I bianconeri sono alla ricerca della prima vittoria casalinga, e dopo aver vinto contro lo Spezia nel turno infrasettimanale cercano ora altri tre punti per continuare a scalare la classifica per raggiungere le posizioni di testa. Una partita importante quindi, che precede la sfida di Champions League contro il Chelsea, che proprio mercoledì arriverà allo Stadium per la seconda partita valevole per la fase a gironi della coppa.