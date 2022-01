Juventus-Sampdoria: le formazioni ufficiali

I bianconeri scenderanno tra poco in campo per la partita valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia tra le mura amiche dell'Allianz Stadium di Torino

redazionejuvenews

La Juventus deve mettersi subito alle spalle la vittoria ottenuta sabato sera contro l'Udinese, e rivolgere subito la testa alla partita di questa sera, che vedrà i bianconeri entrare in scena in Coppa Italia. La partita contro la Sampdoria, valevole per gli ottavi di finale della competizione, arriva dopo i tre punti conquistati con l'Udinese e prima dello scontro diretto contro il Milan in programma domenica sera a San Siro.

Anche per questo, per le tante partite giocate dai bianconeri negli scorsi giorni, Massimiliano Allegri, questa sera squalificato, si affiderà ad un ampio turn over, sia per sopperire alle, ancora, tante assenze, sia per far rifiatare quei giocatori che hanno giocato di più. Questa sera in panchina siederà quindi Landucci, che ha ritrovato Danilo, ma ha perso Bernardeschi. Tra i convocati anche Miretti, Akè e Soulè, con l'argentino che potrebbe entrare a gara in corso per disputare più di uno spezzone di partita.

Davanti a Perin la difesa sarà formata da Danilo e Rugani al centro, con De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce. A centrocampo Arthur, Locatelli e Rabiot, con il tridente offensivo che sarà formato da Kulusevski, Cuadrado e Morata.

JUVENTUS (433): Perin; De Sciglio, Danilo, Rugani, Alex Sandro; Locatelli, Arthur, Rabiot; Kulusevski, Cuadrado, Morata

SAMPDORIA (442): Falcone; Conti, Bereszynski, Magnani, Murru; Thorsby, Conti, Rincon, Askildsen, Augello; Caputo, Torregrossa