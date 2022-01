Juventus-Sampdoria: Dybala, Morata, Cuadrado e…

La partita di ieri sera ha visto i bianconeri imporsi contro i blucerchiati per 4-1 nella partita valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto ieri sera la partita valevole per gli ottavi di finale della CoppaItalia, qualificandosi al turno successivo. I bianconeri hanno schiantato la Sampdoria vincendo per 4-1 grazie alle reti di Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata, dando anche mostra di un gioco a tratti divertente e sempre fluido, con la squadra che ieri sera è sembrata sciolta e senza pensieri. Una bella iniezione di fiducia in vista del prossimo impegno, che vedrà la formazione di Massimiliano Allegri andare a SanSiro per la partita contro il Milan, importante ai fini della classifica e per accorciare ulteriormente sulle prime posizioni.

Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha analizzato la partita di ieri sera, e le curiosità che ha lasciato.

"La Juventus ha segnato 12 gol in gare ufficiali nel 2022, record alla pari del Real Madrid considerando le squadre dei maggiori 5 campionati europei in tutte le competizioni.

Juan Cuadrado ha già segnato 5 gol nel 2021/22 con la Juventus in tutte le competizioni, in nessun'altra stagione ha realizzato più gol con i bianconeri (cinque anche nel 2017/18 e nel 2015/16). Prima del suo gol, l'ultima rete della Juventus su punizione diretta in gare ufficiali era stata messa a segno da Cristiano Ronaldo, nel luglio 2020 contro il Torino in Serie A.

Paulo Dybala è l'unico calciatore della Juventus ad aver preso parte ad almeno 15 reti in questa stagione in tutte le competizioni (11 gol e 4 assist), almeno quattro in più di qualsiasi altro.

Álvaro Morata ha giocato la sua 100ª partita da titolare con la Juventus in tutte le competizioni (165° match in totale con i bianconeri). Lo spagnolo ha, inoltre, trasformato in gol tutti i sei rigori calciati con la Juventus in tutte le competizioni, quattro di questi in Coppa Italia.

La Juventus ha sempre superato il turno nelle ultime 16 volte in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia." (Juventus.com)