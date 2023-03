Juventus-Sampdoria: designato l’arbitro per la partita

La Juventus deve mettersi alle spalle la partita persa contro la Roma nella giornata di domenica, e focalizzarsi su domani sera, quando i bianconeri scenderanno in campo contro il Friburgo per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo la partita contro i tedeschi la squadra di Massimiliano Allegri tornerà in campo in campionato sempre all'Allianz Stadium, dove ospiterà la Sampdoria.