Da Dybala fino al rigorista a sorpresa: 5 curiosità su Juventus-Sampdoria

Juventus-Sampdoria è stata una partita ricca di sorprese e colpi di scena. Andiamo alla scoperta di cinque curiosità interessanti sul match

1) Per la prima volta nella sua lunga carriera in Serie A, Leonardo Bonucci ha calciato e segnato un calcio di rigore. Prima di lui, soltanto Andrea Barzagli ci era riuscito, nel maggio 2012 contro l’Atalanta.

2) Giornata di prime volte anche per Manuel Locatelli che per la prima volta con la maglia della Juventus ha segnato e fornito assist nella stessa partita. Per lui è stata la partita numero 150 in A.