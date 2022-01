Juventus-Sampdoria: designato l’arbitro del match

I bianconeri scenderanno domani in campo in Coppa Italia contro la Sampdoria nella partita valevole per gli ottavi di finale della competizione

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto la partita che sabato sera ha visto l'Udinese arrivare ospite all'Allianz Stadium. Nella sfida valevole per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, i bianconeri si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Paulo Dybala nel primo tempo, e a quello di Weston McKennie nel secondo, che ha chiuso la partita regalando tre punti alla squadra di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora si trova ora al quinto posto, ad una sola lunghezza di distanza dall'Atalanta, che ha però una partita in meno. I bianconeri sono ora attesi dal Milan la prossima settimana, con li scontro diretto di San Siro che dirà molto alla formazione di Allegri sul suo proseguo della stagione e sulla rincorsa ai primi quattro posti.

Prima della partita di domenica sera però, i bianconeri entreranno in scena nella CoppaItalia, trofeo del quale sono detentori, e lo faranno domani sera nella partita in programma a Torino contro la Sampdoria. I blucerchiati sono in emergenza, soprattutto per l'esonero di D'Aversa, con la squadra che domani sera dovrebbe avere un traghettatore momentaneo in panchina.

Per la sfida in programma domani sera all'AllianzStadium, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali, e la partita tra la Juventus e la Sampdoriasarà arbitrata da Francesco Forneau. Il fischietto della sezione di Roma 1, sarà coadiuvato dagli assistenti Lombardo e Pagnotta, con Baroni quarto uomo. Al VAR agirà Rapuano, AVAR Liberti.

Queste le designazioni complete per gli ottavi.

LAZIO – UDINESE Martedì 18/01 h. 17.30

MINELLI

GALETTO – AFFATATO

IV: MASSIMI

VAR: RAPUANO

AVAR: LIBERTI

JUVENTUS – SAMPDORIA Martedì 18/01 h. 21.00

FOURNEAU

LOMBARDO – PAGNOTTA

IV: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

SASSUOLO – CAGLIARI Mercoledì 19/01 h. 17.30

MARCHETTI

DEL GIOVANE – NUZZI

IV: MERAVIGLIA

VAR: SERRA

AVAR: RANGHETTI

INTER – EMPOLI Mercoledì 19/01 h. 21.00

SACCHI

BOTTEGONI – MARGANI

IV: COLOMBO

VAR: GIUA

AVAR: VIVENZI

ROMA – LECCE Giovedì 20/01 h. 21.00

VOLPI

SACCENTI – SCATRAGLI

IV: COSSO

VAR: SOZZA

AVAR: PERETTI