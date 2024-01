Juventus, i numeri del match in vista della Salernitana

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita con la Salernitana . Ecco il comunicato: "Mister Massimiliano Allegri presenterà Juventus-Salernitana - gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia - mercoledì 3 gennaio 2024, alle ore 14:00. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Juventus TV.

JUVE-SALERNITANA, SFIDA INEDITA IN COPPA ITALIA Juventus e Salernitana si sono finora affrontate solamente in Serie A; i bianconeri conducono per cinque vittorie a uno, con due pareggi a completare il bilancio. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nel 75% degli incontri disputati contro la Salernitana (6/8); tra le squadre affrontate almeno otto volte nella loro storia, solo contro il Piacenza (83%) i bianconeri hanno fatto meglio.