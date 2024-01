Juventus-Salernitana, la moviola della sfida: Ghersini promosso

Negli ottavi di finale della Coppa Italia, la Juventus ha battuto la Salernitana in un match senza appello. La squadra arbitrale, guidata da Ghersini , coadiuvato dai guardalinee De Meo e Dei Giudici, dal quarto uomo Zufferli e dai Varisti Aureliano e Sacchi, ha svolto un buon lavoro.

Nella prima frazione corretta la scelta del rigore per fallo di Gatti ; il fallo di Sambia avviene fuori dall'area ed il VAR rettifica la scelta del direttore di gara, che aveva inizialmente concesso penalty.

Nella ripresa non ci sono circostanze dubbie, se non qualche fallo non fischiato o qualche giallo da valutare.