Juventus-Salernitana, la moviola della partita: Marcenaro e Banti rimandati

Nella prima frazione, molto intensa, c'è molto da fare per Marcenaro . Infatti, sulla rete del vantaggio di Candreva , il VAR controlla, e in una situazione difficile, prende la decisione giusta, anche se la certezza manca, visto che le immagini non sono chiarissime. Giusto annullare il gol di Vlahovic , e bene anche sul rigore dei granata: il tocco di Bremer è netto.

La ripresa scorre senza grandi sussulti, ma negli ultimi minuti succede di tutto: prima il rigore per la Juventus, giustamente assegnato, poi la rete del 3-2 per i bianconeri. Il gol, dopo una rewiew VAR, viene annullato per la posizione in fuorigioco di Bonucci, ma il difensore italiano non impatta la sfera e non è influente nell'azione. Questa decisione fa scoppiare una rissa, con Cuadrado e Fazio, che vengono espulsi dal direttore di gara, che nel finale perde totalmente il controllo del match.