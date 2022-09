McKennie: “Sto tornando nella mia forma migliore”

Il calciatore della Juventus presenta la partita in programma tra Juventus e Salernitana e valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A

La Juventus sta per scendere in campo contro la Salernitana nella partita valevole per la sesta giornata del Campionato italiano di Serie A . A pochi minuti dal fischio d'inizio il calciatore bianconero Weston McKennie ha parlato presentando la sfida.

"Sarà una gara difficile, quando affronti queste squadre in campionato non sai mai cosa succederà. Penso che sarà una gara entusiasmante e divertente, scenderemo in campo per portare a casa i tre punti. Io sto bene, sto tornando nella mia forma migliore. Sono felice di essere tornato in campo e di poter dare il massimo per la squadra"