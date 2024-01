Juventus-Salernitana: le formazioni ufficiali

La Juventus farà questa sera il suo esordio nella Coppa Italia 2024, nel match valevole per gli ottavi di finale. La sfida in gara secca vedrà i bianconeri ospitare la Salernitana tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, che per l'occasione ha fatto registrare il tutto esaurito da diversi giorni.

Questa sera Massimiliano Allegri si affiderà ai giocatori che hanno trovato meno spazio in questa prima parte di stagione: in porta giocherà Perin, e una chance dal primo minuto ci sarà anche per Iling Junior. Prima convocazione in prima squadra anche per il difensore centrale Tarik Muharemovic, classe 2003, in Next Gen dal 2021.