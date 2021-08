Kastanos si trasferisce in prestito dalla Juventus alla Salernitana

La Juventus ufficializza il trasferimento del giovane trequartista Grigoris Kastanos alla Salernitana. Prestito con diritto di riscatto.

redazionejuvenews

Mentre la Juventus di Massimiliano Allegri vince e convince contro l'Atalanta, i dirigenti bianconeri continuano il loro duro lavoro estivo. In attesa di qualche rinforzo importante a centrocampo per la prima squadra, la linea del club è quella di valorizzare i giovani presenti in rosa e nell'Under-23. Per farlo è necessario mandare i migliori talenti in prestito tra Serie A e Serie B, esperienze formative utili per le giovani stelle bianconere. Dopo aver analizzato la situazione di Correia, Dragusin, Ranocchia e Fagioli, ieri la Juventus ha annunciato il passaggio di Grigoris Kastanos alla Salernitata. Il giovane trequartista si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, con possibile controriscatto per i bianconeri.

La Juventus ha annunciato il trasferimento del giovane classe 1998 con il seguente comunicato: "Grigoris Kastanos si trasferisce a titolo temporaneo per una stagione alla Salernitana, con opzione di acquisto da parte del club campano e contro-opzione in favore della Juventus. Il classe 1998 nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Frosinone, collezionando 34 presenze in Serie B e segnando due gol. Alla Juventus dal 2014, il cipriota con la Juve ha vinto un Torneo di Viareggio e uno scudetto. Ha esordito con la Prima Squadra il 13 aprile 2019 in casa della SPAL. L’esordio in Serie A, invece, è antecedente: 28 gennaio 2017 nelle fila del Pescara. Dopo l’esordio in bianconero, al termine di una stagione vissuta con l’Under 23, altre due avventure in prestito, entrambe in Serie B: ancora Pescara (2019/20) e, appunto, Frosinone (2020/21). Ora è pronto a misurarsi in Serie A con la Salernitana. In bocca al lupo!".

Non è mancata la risposta del club neo-promosso in Serie A. Questo il breve comunicato della Salernitana: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto del centrocampista classe ’98 Grigoris Kastanos. Il calciatore indosserà la maglia numero 20".