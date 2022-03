Juventus-Salernitana: le formazioni ufficiali

La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per la partita contro la Salernitana, ultima prima della pausa per le Nazionali

Dopo la cocente sconfitta contro il Villareal di mercoledì e la conseguente eliminazione dalla Champions League, la Juventus è attesa oggi dal ritorno della Serie A. I bianconeri ospiteranno tra le mura amiche dell'Allianz Stadium la Salernitana, per la partita valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A.

La squadra di Massimiliano Allegri dovrà cercare la vittoria a tutti i costi, in quella che è l'ultima partita prima della sosta per le Nazionali: i bianconeri vorranno quindi i tre punti per consolidare il quarto posto e per avvicinarsi alle squadre di testa, con l'Inter che andrebbe a meno uno in caso di vittoria odierna.

Il tecnico toscano è alle prese con molte assenze, quindi davanti a Szczesny la linea difensiva sarà formata da Pellegrini e De Sciglio sulle fasce, con Chiellini e De Ligt al centro. Centrocampo con Cuadrado, Arthur, Rabiot e Danilo, mentre in avanti agiranno Dybala e Vlahovic.

JUVENTUS (442): Szczesny; Pellegrini, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Arthur, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Dybala

SALERNITANA (4231): Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ruggeri; L. Coulibaly, Radovanovic; Zortea, Bonazzoli, Perotti; Djuric