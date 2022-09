Juventus-Salernitana 2-2: i bianconeri deludono e si allontanano dalla vetta

La Juventus affronta la Salernitana nel posticipo domenicale della sesta giornata di Serie A. I bianconeri optano per qualche cambio in vista della Champions; Perin confermato in porta, mentre in difesa non riposano Cuadrado , Bonucci e Bremer, ancora dal 1'. A centrocampo spazio a Miretti, Paredes e McKennie, anche loro chiamati agli straordinari. Il tridente offensivo invece è composto da Kostic, Vlahovic, e la sorpresa Kean , criticatissimo, ma pronto a dare il suo contributo. Gli ospiti rispondono con il solito 3-5-2, con Fazio a guidare la difesa. In mezzo al campo presente Candreva , con il tandem Piatek -Dia confermato dopo le ultime buone prestazioni.

La Juventus parte subito forte, con Miretti protagonista; il centrocampista italiano impegna Sepe, che blocca in due tempi. Poi i bianconeri si spengono, e i granata ne approfittano; Cuadrado perde un contrasto, Mazzocchi sfonda sull'out e crossa per Candreva, rete dell'ex Samp, poi convalidata dal VAR, e 1-0. I padroni di casa non riescono a riprendersi, soffrendo l'intraprendenza degli ospiti, che raddoppiano con il rigore di Piatek, fischiato per un fallo di mano in area di Bremer sul finire della prima frazione. A Madama, in una delle poche sortite offensive, viene anche annullato un gol a Vlahovic per fuorigioco del serbo.