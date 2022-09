Allegri: “Non voglio rischiare Locatelli e Rabiot”

La Juventus sta per scendere in campo nel posticipo della sesta giornata del campionato italiano di Serie A tra le mura amiche dell'Allianz Stadium

"Mi aspetto che la squadra approcci bene la partita, che è importante e complicata. Bisogna giocare bene tecnicamente e intensamente per raggiungere la vittoria. Dispiace non avere Locatelli e Rabiot, ho già rischiato Di Maria a Firenze, quando non sono al 100% è un rischio far giocare i giocatori ma in quel frangente avevo bisogno di lui. Loro due non voglio rischiarli. Poi ci sono fuori ancora i lungodegenti, speriamo tornino. Kean ha un atteggiamento propositivo, voglia di fare, è un giocatore importante, quando è centrato ci dà una grossa mano e oggi farà bene".