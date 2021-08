Juventus – Quale sarà il futuro di Rugani? Lo ha svelato il suo agente

Intervistato da Calciomercato.it, Davide Torchia, agente di Rugani, ha parlato del futuro alla Juventus del suo assistito.

redazionejuvenews

La carriera di Daniele Rugani è stata una montagna russa di emozioni. Arrivato alla Juventus nel 2015 a soli 21 anni, il difensore centrale italiano aveva un futuro brillante davanti a se. Il classe 1994 sarebbe dovuto diventare il futuro pilastro della Juventus e della nazionali italiana, ma le cose non sono andate come sperato. Tante prestazioni non soddisfacenti, un giocatore rimasto per sempre un futuro prospetto. Ora a 27 anni, dopo alcune esperienze in prestito, Rugani è tornato a Torino, pronto a diventare il quarto difensore della Juventus.

Intervistato da Calciomercato.it, Davide Torchia, agente del difensore, ha parlato del suo assistito: “Il futuro di Daniele è andato come da programma. L’idea del club è sempre stata una e la sta portando avanti, trovandoci concordi ovviamente anche con il calciatore. Cercherà di rendersi utile durante la stagione e di fare il proprio dovere quando verrà chiamato in causa da Allegri. Tutte le soddisfazioni personali, poi vanno di pari passo con quelle della squadra. C’erano delle occasioni sul mercato, Daniele è un giocatore che ha estimatori in Italia e all’estero, ma la volontà della Juve di tenerlo era chiara. Ha la stima di Allegri che lo conosce bene, però la fiducia va meritata quotidianamente sul campo e confermata giorno dopo giorno”.

“Non ci sono rimpianti per come sono andate le cose la scorsa stagione - Ha rivelato l'agente di Daniele Rugani -. In quel momento eravamo d’accordo con la Juve che voleva alleggerire la rosa e siamo andati in Francia: aveva iniziato bene, poi ha avuto un infortunio e si è dovuto fermare. Così abbiamo deciso di ritornare in Italia e arrivato a Cagliari aveva davvero tanta voglia di giocare dopo lo stop. Ha totalizzato 14 presenze su 16 gare, segnando anche una rete. Il Cagliari ha raggiunto l’obiettivo della salvezza e siamo contentissimi complessivamente per come è andata”.