Novità per il centrocampo della Juventus: idea Ruben Neves e Witsel…

La Juventus pensa ad uno scambio tra Ramsey e Ruben Neves. Nel mentre la Roma punta Witsel, accostato anche ai bianconeri.

redazionejuvenews

Si è da poco concluso il tanto atteso incontro tra Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo. L'incontro per il futuro del fuoriclasse portoghese non ha dato gli esiti sperati per nessuna delle due parti, nessun passo in avanti. Parlando con l'agente però, la Juventus ha sondato il terreno per un altro portoghese: Ruben Neves. Centrocampista classe 1997 del Wolwerhampton, Neves è un giocatore estremamente duttile, in grado di giocare sia davanti alla difesa che come mezz'ala. Dotato di un'ottima tecnica, la sua specialità è il tiro da fuori, il suo vero e proprio marco di fabbrica.

La Juventus starebbe pensando di proporre al club inglese uno scambio per Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è infatti fuori dagli schemi di Massimiliano Allegri, che pur di provare a rivitalizzarlo lo ha schierato nel ruolo di play davanti alla difesa. Esperimento riuscito solo in parte, con il giocatore in evidente difficoltà in fase difensiva, in un ruolo che non è il suo. Lo scambio sarebbe una soluzione interessante, ma difficilmente sarebbe alla pari, con le valutazioni dei giocatori ben diverse una dall'altra. Per il momento questa è solo un'idea, e a pochi giorni dalla fine dell'estate la trattativa sembra essere alquanto difficile da concludere.

Nel mentre la Juventus deve stare attenta alla Roma. Secondo Il Messaggero, il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto avrebbe chiesto informazioni per Axel Witsel. Il centrocampista belga era stato accostato anche ai bianconeri come possibile sostituto di McKennie. I giallorossi sono alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, e il centrocampista del Borussia Dortmund potrebbe essere un colpo decisamente interessante. Il suo contratto con la squadra tedesca è infatti in scadenza a giugno 2022 e la Roma potrebbe pensare di strappare un pezzo scontato. Lo stipendio di 7 milioni di euro annui spaventa, ma il problema potrebbe essere aggirato sfruttando il decreto crescita.