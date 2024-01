Juventus, tutte le informazioni sulla rosa della Salernitana

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla prossima gara di campionato contro la Salernitana.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul match con la Salernitana. Ecco il comunicato: "Due partite nel giro di tre giorni, due sfide consecutive contro lo stesso avversario: la Salernitana che prima farà visita a Torino alla Juventus per gli ottavi di finale di Coppa Italia - match d’esordio per i bianconeri nella competizione in programma giovedì 4 gennaio alle 20.45 all’Allianz Stadium - e poi domenica 7 gennaio alle ore 18 il secondo appuntamento a Salerno per l’ultima partita del girone d’andata che i ragazzi di Mister Allegri vogliono terminare nel migliore dei modi. Andiamo a scoprire insieme alcuni dati e curiosità della squadra allenata da Filippo Inzaghi.

JUVENTUS-SALERNITANA, GLI SCONTRI DIRETTI Juventus e Salernitana si sono finora affrontate solamente in Serie A; i bianconeri conducono per cinque vittorie a uno, con due pareggi a completare il bilancio. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata nel 75% degli incontri disputati contro la Salernitana (6/8); tra le squadre affrontate almeno otto volte nella loro storia, solo contro il Piacenza (83%) i bianconeri hanno fatto meglio. La Juventus ha sempre segnato almeno due gol in casa contro la Salernitana e dopo una serie di tre successi interni consecutivi senza gol subiti, ha pareggiato 2-2 l’incontro più recente dell’11 settembre 2022. LA SALERNITANA E LA COPPA ITALIA 2023-24 La Salernitana ha disputato due volte gli ottavi di finale di Coppa Italia, venendo eliminata in entrambe le occasioni: nel 2000/01 in una sfida andata/ritorno contro la Fiorentina, nel 2008/09 in una gara secca contro il Napoli. La Salernitana è reduce da due vittorie senza reti subite in Coppa Italia; i campani non vincono più gare consecutive nella competizione dal periodo tra agosto e settembre 2004 (quattro in quel caso) e non ottengono tre clean sheet di fila nel torneo dal periodo tra agosto e settembre 2003. La Salernitana ha perso senza segnare tutte le ultime quattro trasferte in Coppa Italia e non ha mai registrato una striscia di sconfitte consecutive più lunga lontano da casa nella competizione (quattro ko esterni di fila anche tra settembre 2000 e agosto 2001).

IL FOCUS SUI GIOCATORI GRANATA Dopo aver preso parte ad una sola rete contro la Juventus nelle sue prime 24 sfide in tutte le competizioni, Antonio Candreva ha partecipato a tre gol (due reti, un assist) nelle sue ultime cinque gare contro i bianconeri, andando a segno nella sua ultima presenza all’Allianz Stadium (2-2, 11 settembre 2022). Antonio Candreva è inoltre il giocatore che ha realizzato più reti da fuori area nei cinque grandi campionati europei nel 2023 (cinque) - uno degli ex dell'incontro, visto che nel campionato 2009-10 ha disputato 16 partite e realizzato due gol con la maglia della Juventus. Domagoj Bradaric è il giocatore della Salernitana che ha collezionato più presenze in questa stagione tra tutte le competizioni (20). Simy ha realizzato due gol contro la Juventus in Serie A, entrambi con la maglia del Crotone allo Scida (18 aprile 2018 e 17 ottobre 2020). Solo Leandro Paredes (nove) ha ricevuto più cartellini gialli di Norbert Gyömbér in questa Serie A (otto). Nello scorso weekend, all’età di 20 anni e 113 giorni, Loum Tchaouna è diventato il giocatore più giovane a segnare un gol con la maglia della Salernitana in Serie A. Tre assist per Grigoris Kastanos in questo campionato: già uno in più rispetto a quelli forniti nelle quattro stagioni precedenti di Serie A, in 64 partite con tre maglie diverse (Pescara, Juventus e Salernitana). Nell’ultimo weekend di campionato, Simy è tornato a giocare una partita di Serie A da titolare a distanza di 743 giorni dall’ultima (17 dicembre 2021, contro l’Inter)".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.