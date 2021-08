Cabrini: “Ronaldo? Se partisse vorrei vedere Greizmann alla Juventus”

La situazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus si fa sempre più complessa. Il fuoriclasse portoghese vuole lasciare Torino, ma la dirigenza bianconera non ha intenzione di lasciar partire il suo attaccante a zero. Le richieste sono chiare,...

La situazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus si fa sempre più complessa. Il fuoriclasse portoghese vuole lasciare Torino , ma la dirigenza bianconera non ha intenzione di lasciar partire il suo attaccante a zero. Le richieste sono chiare, qualunque squadra dovrà pagare 25 milioni di euro per strappare il cartellino di CR7, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022. Intervistato sull'argomento da La Gazzetta dello Sport, l'ex capitano della Juventus Antonio Cabrin i ha detto: «Questo è il momento in cui si rischia di scaricarsi reciprocamente le colpe. Io dico: se Ronaldo vuole andare, può essere controproducente tenerlo. E soprattutto, lui faccia un po’ di chiarezza col club. Dica “voglio andare via” oppure “troviamo un compromesso”».

Chiosa finale sul possibile sostituto di Ronaldo alla Juventus. Se l'ex Real Madrid dovesse lasciare Torino, quale sarebbe un suo degno rimpiazzo? «Icardi a me non dispiace, ha vissuto un anno un po’ particolare ma ha il gol nel sangue. E il fatto che sia stato il capitano dell’Inter non può incidere così tanto. Forse non ha fatto benissimo a Parigi perché non si è trovato bene con i compagni... oppure perché il campionato francese non è per lui. Ma io sono convinto si potrebbe riscattare. Il mio nome però è Greizmann: a me piace, guadagna tanto ma non... quanto Cristiano.E ha un talento indiscutibile. Secondo me, se arrivasse alla Juventus, potrebbe tornare a fare bene, benissimo. In Italia il suo talento farebbe la differenza».