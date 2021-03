Juventus-Ronaldo, addio a fine stagione? Ecco chi è il sostituto

Continuano a circolare indiscrezioni relative ad un possibile addio di CR7 alla Juventus al termine della stagione: il nome del sostituto

redazionejuvenews

Al termine della stagione, in casa Juventus si potrebbe assistere ad una vera e propria rivoluzione. Innanzitutto, i dirigenti bianconeri sarebbero intenzionati a regalare ad Andrea Pirlo almeno un centrocampista di livello internazionale che innalzerebbe il valore qualitativo del reparto. Inoltre, data la coperta corta in molteplici zone del campo, i bianconeri potrebbero tentare nuovamente l'assalto ad una quarta punta, e ad un esterno sinistro. Ma per poter riuscire a fare tutto questo, Fabio Paratici e soci dovranno essere bravi nel saper piazzare le uscite. Tra queste vi sono i vari Daniele Rugani, Douglas Costa, Marko Pjaca, Luca Pellegrini e Mattia De Sciglio tutti al rientro dai vari prestiti. Inoltre, resta da definire il futuro di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Paulo Dybala, i quali a giugno potrebbero lasciare Torino.

Da decifrare anche il destino di Cristiano Ronaldo, che, stando a diverse fonti vicine alla Continassa, non sarebbe convintissimo di restare alla Juventus anche il prossimo anno. Inoltre, bisogna anche considerare il lato economico, in quanto l'ingaggio di 31 milioni di euro mette a dura prova le casse societarie. Risparmiando sullo stipendio di CR7, la dirigenza bianconera si potrebbe considerare più libera di manovrare sul mercato. Però, è necessario sottolineare che un attaccante come il portoghese sarà difficilmente rimpiazzabile, nonostante un'idea che Fabio Paratici avrebbe in mente da diversi anni.

Stando a quanto riferito da Sportmediaset, una volta lasciata la Juventus, Cristiano Ronaldo si potrebbe accasare al Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino. La volontà del fenomeno lusitano sarebbe quella di battere altri record prestigiosi, possibilmente in Europa. Al momento, il PSG sarebbe l'unica società disponibile a farsi carico delle richieste dell'ex Real Madrid. Detto questo, il trasferimento di Ronaldo sulle rive della Senna, consentirebbe l'apertura di diversi scenari che avrebbero come protagonista Mauro Icardi. La VecchiaSignora starebbe già pianificando la strategia per portare l'argentino all'ombra della Mole: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato per la stagione successiva o quella dopo. Investimento che verrebbe dilazionato a cavallo di più anni, tenendo sempre in considerazione che i parigini hanno versato 50 milioni più 8 di bonus nelle casse dell'Inter.