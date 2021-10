Juventus-Roma: via alla vendita per il big match dello Stadium

La partita contro la squadra di Mourinho in programma alla ripresa del campionato dopo la sosta

La Juventus ha chiuso il miniciclo di partite di settembre inanellando tre vittorie consecutive in campionato, che hanno riportato i bianconeri verso le zone nobili della classifica. In mezzo c'è stata anche la vittoria in Champions League contro il Chelsea, che ha dato fiducia e consapevolezza alla squadra di Allegri. Al rientro dalla sosta, la Juventus è attesa da un altro tour de force, che in una settimana la metterà di fronte a Roma, Zenit e poi Inter, per tre partite che diranno molto del proseguo della stagione. Proprio per la partita con la Roma, i bianconeri hanno reso note le modalità di acquisto dei biglietti attraverso il loro sito internet.

"Il ritorno in campo dopo gli impegni delle Nazionali coinciderà con una bella sfida all’Allianz Stadium: il 17 ottobre, alle 20:45, la Juve ospita la Roma. La serata ideale per riprendere la corsa in campionato dopo le tre vittorie consecutive contro Spezia, Sampdoria e Torino, e ovviamente una serata da vivere insieme. La vendita dei biglietti parte mercoledì 6 ottobre dalle 16.00, con la consueta prelazione per i J1897. Di seguito le fasi di vendita dettagliate:

J1897: mercoledì 6 ottobre dalle 16.00

J1897 e B&W Member: giovedì 7 ottobre a partire dalle 10.00

Abbonati: giovedì 7 ottobre a partire dalle 14.00

Vendita libera: venerdì 8 ottobre dalle 10.00

Per questo match è prevista una tariffa dedicata agli Under 16 e Under 6 in alcuni settori dello stadio, qui potete trovare tutte le info e i prezzi. Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso.

OFFICIAL TICKET SHOP

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card (soprattutto per gli abbonati alla stagione 2019/20 così da poter visualizzare e utilizzare i propri crediti), tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.

Vi aspettiamo!" (Juventus.com)