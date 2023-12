Juventus-Roma/ TOP&FLOP: Vlahovic in fiducia, Mckennie onnipresente

Il primo promosso della Juventus è certamente Vlahovic. L'attaccante serbo non segna, eppure vince ai punti la sfida a distanza con il punto di riferimento offensivo della Roma Lukaku. Vlahovic combatte su ogni pallone, vincendo praticamente ogni duello fisico e rendendosi utilissimo all'economia del gioco. Sta bene e sente la porta e lo si vede concludere quando l'occasione appare propizia. Al 19' è bravissimo a girarsi in area di rigore e solo un grande intervento di Mancini gli nega il gol. L'assist per Rabiot è il suggello alla gara. Il francese è l'eroe perfetto per il romanzo di Allegri: pulito e ordinato, quando chiamato in causa colpisce. Infine, lode a Mckennie, stantuffo e polmone della Juventus.