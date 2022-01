Juventus-Roma: Allegri recupera Chiellini, Pellegrini e Kaio Jorge

I bianconeri hanno recuperato alcune pedine che potrebbero tornare utili a Massimiliano Allegri in vista degli impegni ravvicinati contro la Roma e contro l'inter

redazionejuvenews

Nemmeno il tempo di smaltire le fatiche della partita contro il Napoli, pareggiata nel giorno dell'epifania dalla Juventuscontro i partenopei tra le mura amiche dell'Allianz Stadium per 1-1 grazie a Federico Chiesa, che ha risposto al gol di Mertens, la Juventus è già proiettata sulla prossima partita, che domani la vedrà scendere in campo allo Stadio Olimpico di Roma contro la squadra allenata da Josè Mourinho. Una sfida importante per ambedue le formazioni, ma soprattutto per quella bianconera, che cercherà i primi tre punti dell'anno per alimentare le speranze di recuperare sulle prime quattro della classe, con l'Atalanta quarta a soli tre punti di distacco ma con una partita in meno.

Rispetto alla gara contro gli uomini di Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri recupererà alcuni giocatori, che non dovrebbero partire titolari, ma che potrebbero garantire lungo il match forze fresche per trovare i tre punti. Il capitano dei bianconeri Giorgio Chiellini è guarito dal COVID ed è tornato in gruppo, anche se a Roma dovrebbe accomodarsi in panchina: Allegri dovrebbe infatti preservarlo per la sfida contro l'Inter in programma mercoledì, quando i bianconeri si giocheranno il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana, nella cornice di San Siro. Oltre al capitano, il tecnico toscano potrà contare per la trasferta nella capitale anche su Pellegrini e Kaio Jorge, che hanno smaltito l'influenza e sono tornati ad allenarsi in gruppo, prendendo parte a tutta la seduta di ieri e alla partita 7 contro 7 di fine allenamento.

I bianconeri si ritroveranno oggi pomeriggio in campo per l'allenamento della vigilia, dopo il quale la squadra partirà alla volta di Roma per il match in programma domenica alle 18:30. Prima dell'allenamento, Massimiliano Allegri terrà la consueta conferenza di vigilia, nella quale dovrebbe far luce sulle condizioni degli altri indisponibili, e sulle possibili scelte di formazione per la partita dell'Olimpico.