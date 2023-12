Juventus-Roma, i precedenti della sfida: tutte le partite del passato

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita con la Roma, con tutti i precedenti della gara.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sui bianconeri, in vista del match con la Roma. Ecco il comunicato: "Manca sempre meno alla sfida tra Juventus e Roma - l'ultima partita del 2023 e uno scontro decisivo in campionato per i bianconeri, che scenderanno in campo all'Allianz Stadium sabato 30 dicembre alle 20.45. Un match che chiuderà la 18^ giornata di Serie A ed ennesimo scontro tra due squadre che hanno giocato decine di volte una contro l'altra. Andiamo a leggere alcune curiosità e statistiche relative ai precedenti in campionato tra Juve e Roma.

JUVE-ROMA, LE STATISTICHE E I DATI DEI PRECEDENTI La Juventus ha battuto 85 volte la Roma in 178 sfide in Serie A (51N, 42P), solo contro Lazio (86) e Inter (87) i bianconeri hanno ottenuto più successi nel massimo campionato – allo stesso tempo è anche la squadra che ha sconfitto più spesso i giallorossi nella competizione. La Roma ha vinto l’ultima partita di Serie A contro la Juventus (1-0 con gol di Gianluca Mancini il 5 marzo 2023) e in campionato non ottiene due successi consecutivi contro i bianconeri dal 1995, con Carlo Mazzone in panchina. Dopo la sconfitta per 0-1 nell’ultimo confronto dello scorso 5 marzo, la Juventus potrebbe restare a secco di gol in due sfide di fila contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 2001/02 (zero reti bianconeri nelle due gare di quella stagione). La Juventus è rimasta imbattuta in 19 delle ultime 20 sfide contro la Roma nel girone d’andata in Serie A (12V, 7N), l’unico successo giallorosso nel periodo risale al 30 agosto 2015, all’Olimpico (2-1 grazie ai gol di Miralem Pjanic ed Edin Dzeko per i giallorossi e Paulo Dybala per i bianconeri). L’ultima volta che la Juventus ha vinto un match di campionato dopo essere andata in svantaggio di due gol risale al 9 gennaio 2022 contro la Roma (i bianconeri dopo essere andati 1-3 sotto nel punteggio trionfarono per 4-3 all’Olimpico).

JUVE-ROMA, I PRECEDENTI IN CASA Dal 2012 in avanti, la Juventus ha vinto 10 dei 12 confronti casalinghi (1N, 1P) contro la Roma in Serie A; nel periodo, soltanto contro l’Udinese i piemontesi hanno ottenuto più successi interni (11) in campionato. La Roma ha vinto solo una delle ultime 13 trasferte contro la Juventus in campionato (2N, 10P): 3-1, il 1° agosto 2020 – nel periodo i giallorossi sono rimasti a secco di gol otto volte. Juventus e Roma hanno pareggiato l’ultima sfida all’Allianz Stadium in campionato (1-1 il 27 agosto 2022), le due formazioni non registrano due pareggi di fila in casa dei bianconeri in Serie A dal periodo tra il 1992 e il 1994. JUVE-ROMA, I PRECEDENTI TRA GLI ALLENATORI Bilancio in perfetto equilibrio nelle otto sfide in Serie A tra Massimiliano Allegri e José Mourinho: tre successi per parte e due pareggi. La Roma è una delle due squadre contro cui Massimiliano Allegri ha pareggiato più sfide da allenatore in Serie A: otto su 24 (9V, 7P), al pari dell’Inter".

