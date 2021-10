Motta: “Juventus-Roma? Partite come questa sono sempre particolari”

Intervistato da Gianluca di Marzio, l'ex Juventus e Roma Marco Motta ha parlato del big match in programma questa sera

Questa sera andrà in scena il big match tra Juventus e Roma . Una sfida di altissimo livello, tra due squadre forti e guidate da due allenatori tra i migliori al mondo, Massimiliano Allegri e Josè Mourinho. Intervistato ai microfoni di Gianluca di Marzio, il doppio ex Marco Motta ha parlato della partita in programma questa sera: “ Ho fatto tante esperienze bellissime in carriera e ho un bel ricordo di tutte le piazze in cui ho giocato, ma la Roma e la Juve hanno per me un sapore veramente speciale . Seguo molto il calcio italiano. Partite come queste sono sempre particolari. Poi il ritorno della gente allo stadio non farà che rendere il tutto più affascinante”.

“Spero e penso di aver lasciato un bel ricordo in ogni squadra in cui ho giocato - ha continuato il terzino. Per me in Italia ogni esperienza è stata importante. Dall’esordio con l’Atalanta, al Torino, a Genoa, Catania e Bologna. Ognuna in modo diverso, ma tutte hanno per me significato qualcosa. A Roma però c’era un clima meraviglioso. È stata una parentesi diversa dalle altre, conservo tanti ricordi. Dalla Champions League e gli ottavi contro l’Arsenal, alla cavalcata con Ranieri in cui sfiorammo lo scudetto. L'anno successivo andai a Torino. Quando ti chiama la Juventus è difficile dire di no. Sono stato molto fortunato a poter vivere esperienze del genere. Anche i bianconero sono stati anni che ricordo con grande piacere.”