Juventus-Roma: MACE in concerto nel prepartita all’Allianz Stadium

La Juventus scenderà in campo questa sera contro la Roma, nella partita valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri disputerà la sua seconda partita casalinga in un AllianzStadium tutto esaurito, che nel prepartita e nelle ore di avvicinamento alla gara, regalerà molte novità, come comunicato dalla stessa società attraverso il suo sito internet.