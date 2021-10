Juventus-Roma: le formazioni ufficiali

I bianconeri di Massimiliano Allegri ospitano la Roma all'Allianz Stadium per cercare altri tre punti per risalire la classifica

Il tecnico toscano della Juventus ha lavorato a ranghi ridotti nei giorni precedenti la partita, a causa dei rientri scaglionati dei Nazionali. Solo ieri notte sono infatti tornati i sudamericani, che il tecnico ha valutato stamattina nella rifinitura in vista della sfida. Tra i convocati non figurano DeLigt, che ha sofferto un affaticamento muscolare e che non sarà per precauzione della partita, Rabiot, ancora alle prese con il COVID, e Dybala, i cui tempi di recupero dovrebbero permettergli di essere in campo domenica prossima a San Siro contro l'Inter. Chi è rientrato è invece Alvaro Morata, che si accomoderà in panchina pronto a subentrare a partita in corso.