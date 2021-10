Juventus-Roma 1-0: Kean segna il gol del vantaggio, Szczesny lo difende

Buona prova da parte della Juventus di Massimiliano Allegri, che riesce a portare a casa i tre punti contro un'ottima Roma

redazionejuvenews

Bellissima partita quella tra Juventus e Roma, che come da pronostico si rivela un match ricco di azioni da entrambe le parti. Alla fine i tre punti sono per la squadra di Massimiliano Allegri, che riescono a vincere con non poche difficoltà. Prova di forza da parte dei bianconeri, che riescono a difendere il risultato anche contro una squadra di livello come quella di Josè Mourinho.

Il primo tempo inizia nel segno della Juventus, con i bianconeri in vantaggio al 16' minuto grazie ad un gol di testa di Kean. Cross dalla sinistra di De Sciglio, palla che supera la difesa giallorossa e viene colpita di testa dall'attaccante italiano, che la spedisce in rete. La partita continua su buoni ritmi, con entrambe le squadre che cercano in tutti i modi di trovare un buco nella difesa avversaria. Da segnalare l'infortunio di Zaniolo al 21' minuto di gioco. Nel finale di primo tempo doppio brivido per la Juventus: Abraham segna il gol dell'1 a 1, annullato dall'arbitro Orsato che invece assegna un calcio di rigore per i giallorossi. Sul punto di battuta si presenta Veretout, che si fa ipnotizzare da Szczesny e sbaglia. Le due squadre rientrano quindi negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0.

La seconda frazione di gioco riprende con un'incredibile azione bianconera, con Bernardeschi che impegna Rui Patricio con una spettacolare rovesciata. La partita continua senza particolari acuti se non delle proteste da parte dei giocatori giallorossi per un presunto fallo da calcio di rigore. Al 70' minuto Massimiliano Allegri stravolge l'attacco, inserendo Morata e Kulusevski al posto di Kean e Chiesa. Pochi minuti più tardi spazio anche per Arthur, all'esordio stagionale. Gli lascia il posto di Bernardeschi, autore di un'ottima prestazione. A questo punto la Roma si spinge in avanti alla disperata ricerca del gol del pareggio, ma sbatte contro la solidissima difesa bianconera. Nel finale di partita spazio anche per Alex Sandro, subentrato al posto di De Sciglio, tra i migliori in campo. Il match conclude sul risultato di 1 a 0.