Juventus-Roma, ecco le quote aggiornate: come finirà?

LE QUOTE - Secondo i principali siti scommesse, esperti in quote vincente Serie A , la Juventus è favorita contro la Roma. Il segno 1 paga 2.15 su Sportbet, mentre lo troviamo a 2.10 su Betway, Betflag, Better e Betfair. Il pareggio sale a 3.10 su Goldbet e Sisal, con Netbet e LeoVegas a 3.05. Un trionfo giallorosso decolla a 4.25 su Snai e Planetwin365, a 4.20 su bet365 e Betflag, con Novibet a 4.05. Per quanto concerne le reti, l’Over 2.5 non trova gradimento, come dimostrano le lavagne di LeoVegas e Bet365 a 2.70, con Betfair e Sisal a 2.63. Di conseguenza scende l’Under 2.5 che troviamo compreso tra 1.50 di William Hill e 1.43 di Novibet, con Goldbet e Snai a 1.49. Il Segno Goal è sfavorito a 2.20 su Sportbet, 2.15 su Planetwin365 e Betway, con Better a 2.14. I valori del No-Goal si accendono a 1.67 su Betflag, 1.65 su Netbet e bet365.

IL MOMENTO DI FORMA – Juventus operaia, come nella miglior tradizione allegriana, con il Corto Muso diventato un must vincente per Chiesa e compagni. Secondo posto con 40 punti per la Vecchia Signora e un ritardo di quattro lunghezze dalla vetta della classifica occupata dall’Inter. Serve un successo per mettere pressione alla prima della classe e per mandare un messaggio chiaro, senza dimenticare che la squalifica dalle coppe europee può giovare alla squadra di Allegri per gestire le forze nella seconda parte della stagione. Bianconeri imbattuti da 12 match di fila: l’unico ko stagionale a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 4-2, lo scorso 23 settembre. Da quel momento nove successi e tre pareggi, con la porta rimasta imbattuta in sette occasioni. Allo Stadium, la Juventus non ha ancora mai perso in questa stagione: sei successi e due pareggi. Dopo l’1-0 al Napoli dello scorso 8 dicembre, gli uomini di Allegri hanno impattato 1-1 in casa del Genoa, per poi espugnare 2-1 Frosinone. Dall’altra parte la squadra di Mourinho torna a sognare un posto in Champions League. Giallorossi sesti con 28 punti, ma la quarta piazza è a sole tre lunghezze. Merito pure del 2-0 casalingo rifilato al Napoli, al termine di un match combattuto. Ruolino di marcia non esaltante in trasferta per i capitolini: due vittorie, altrettanti pari e ben quattro sconfitte.