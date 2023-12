Juventus-Roma 1-0: Rabiot decide una sfida ostica e complicata

Nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A, l'ultima dell'anno 2023, Juventus e Roma si affrontano nella cornice dell'Allianz Stadium. I bianconeri, orfani di diversi assenti, si posizionano con il solito 3-5-2; Gatti , Danilo e Bremer davanti a Szczesny, Rabiot , McKennie e Locatelli a formare il trio centrale, con Weah e Kostic sulle corsie. In avanti confermato Yildiz con Vlahovic , mentre Chiesa parte dalla panchina. I giallorossi rispondono con un modulo simile, con il recuperato Dybala a formare il tanto temuto tandem con Lukaku, mentre a centrocampo c'è l'ex Paredes, siedono invece in panchina Pellegrini e Spinazzola, a favore di Bove e Zalewski .

Pronti-via e gli ospiti vanno subito vicini al vantaggio; Cristante calcia da sviluppi da calcio d'angolo, e complice la deviazione di Vlahovic, colpisce il palo. La Juventus, poco dopo, con lo stesso serbo, prova ad impensierire Rui Patricio, ma Mancini riesce a salvare in scivolata. Alla mezz'ora prima Yildiz e poi Dybala , con la loro tecnica, cercano di sbloccare la partita con dei tiri dalla distanza, ma con poca precisione. Sul finale di tempo Kostic arriva al tiro, ma Ndicka salva sulla linea ed evita il gol del vantaggio bianconero, mantenendo così il risultato in parità dopo 45'.

Nella ripresa, invece, parte subito forte la Juventus, che trova il vantaggio dopo pochi minuti; Vlahovic serve Rabiot con una splendida giocata di tacco, il francese non ci pensa due volte e trafigge Rui Patricio, portando i bianconeri avanti nel punteggio. La Roma prova a reagire, soprattutto con l'ex Paulo Dybala, che non riesce però a creare grandi occasioni da gol. Il match, nonostante i vari ingressi di Chiesa, El Shaarawy e Milik non decolla, con pochissime emozioni da registrare. Nel finale, però, McKennie, in contropiede, su servizio di Chiesa, prova a chiudere l'incontro, ma il portiere portoghese gli dice di no.