Juventus-Roma: Chiellini presente all’Allianz Stadium

La Juventus scenderà in campo questa sera contro la Roma nella partita valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di SerieA. La squadra di Massimiliano Allegri chiuderà l'anno in casa, e cercherà di ottenere la vittoria per accorciare la distanza dall'inter prima in classifica, che ieri sera ha pareggiato contro il Genoa a Marassi.