Juventus-Roma: via alla vendita per i member

La Juventus è attesa dall'ultima amichevole in programma nella sua tournée USA contro il RealMadrid. I bianconeri, dopo aver vinto contro il Deportivo Guadalajara e pareggiato contro i Barcellona, sono attesi dalla sfida contro i Blancos che chiuderà il loro viaggio in America, al ritorno dal quale la Juventus continuerà a lavorare alla Continassa per preparare l'inizio della prossima Serie A. A tal proposito, dopo l'esordio in programma contro il Sassuolo, la squadra bianconera troverà, nella seconda partita in casa, la Roma di Paulo Dybala.Un appuntamento da non perdere, per il quale i bianconeri hanno pubblicato sul loro sito internet le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti, con le varie fasi di vendita.