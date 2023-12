Juventus-Roma, le partite del passato con protagonista Baggio

Al 23' e al 29' Schillaci segna sottoporta, quasi in fotocopia, ma da due lati opposti del fronte d'attacco: il primo gol arriva da destra, su cross di De Marchi, il secondo è la naturale conclusione di un'azione pazzesca di Hassler, uno dei migliori in campo, che parte da destra.

Nella ripresa la Roma si fa sotto con veemenza, la Juve ha il grande merito di resistere, fino alla clamorosa autorete di Aldair al 55', che di fatto chiude i conti. C'è ancora tempo per la tripletta personale di Totò (61'), con una sorta di rigore in movimento, una gran palla calciata in porta dall'altezza del dischetto. A proposito di dischetto, per tornare alla copertina di Hurrà, chiude lo score a fine partita proprio Baggio, su calcio di rigore".