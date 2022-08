Abraham: “Partita difficile, siamo felici per il pareggio”

La sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Roma si è conclusa 1-1 con i gol di Dusan Vlahovic nel primo tempo e Tammy Abraham nella ripresa. L'attaccante giallorosso, al termine della gara, ha parlato ai microfoni di Dazn: " E' stata una partita difficile. Siamo felici per il pareggio , abbiamo lottato contro una buona squadra come la Juve che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo . Nel secondo tempo però siamo venuti fuori molto meglio".

Sulla personalità della squadra giallorossa: "Penso che stiamo migliorando, stanno crescendo i giocatori che sono arrivati e stanno imparando come giochiamo . La squadra è in crescita, due vittorie e un pareggio contro una buona squadra. Dobbiamo continuare così".

Si è sbloccato dopo un digiuno che durava dalla passata stagione: " So quali sono le mie qualità, tutti le conoscono. Non sono mai stato stressato, ero tranquillo, sapevo che era solo questione di tempo. Sono felice di essere tornato al gol e devo continuare così".

Dopo l'assist, ha ringraziato Paulo Dybala: "Certo, ora vado nello spogliatoio e gli darò un grande abbraccio. Non era facile per lui, nel suo vecchio stadio e sono davvero contento che abbia fatto una grande partita e un assist per me".