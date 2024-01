Juventus, i risultati dell’ultimo weekend delle squadre giovanili

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui risultati dell'ultimo weekend dei club giovanili.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle squadre giovanili. Ecco il comunicato: "Si è chiuso un altro fine settimana denso di appuntamenti – tra gare ufficiali e amichevoli – per le nostre squadre del Settore Giovanile. Stiamo parlando del fine settimana del 20-21 gennaio 2024. Di seguito il recap, squadra per squadra. UNDER 19 FEMMINILE Pari con gol per la Primavera femminile di Matteo Scarpa che torna dalla trasferta sul campo del Sassuolo con un punto. In Emilia finisce 2-2 la sfida valida per la dodicesima giornata di campionato. La Juventus sale, così, a quota 25 punti in classifica a quattro lunghezze dalla Roma capolista che nella giornata di oggi – domenica 21 gennaio – ha superato 0-1 in trasferta le pari età della Fiorentina.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato in campo per l'Under 17 femminile che, in amichevole, ha affrontato e sconfitto la Prima Squadra femminile del Torino. Cinque a due il punteggio finale in favore delle bianconere, a segno con Perfetti – autrice di una doppietta –, Piccardi, Giaquinto e Ursillo. UNDER 17 MASCHILE Pari a reti bianche per la squadra di Claudio Rivalta che in Emilia pareggia 0-0 contro i pari età della Reggiana. Bianconeri sempre primi in classifica a quota 33 punti dopo quattordici gare disputate. Di seguito il tabellino dell'incontro.

UNDER 16 MASCHILE Nessuna gara ufficiale in questo fine settimana per la squadra allenata da Claudio Grauso. I bianconeri, infatti, sono scesi in campo per affrontare a Vinovo, in amichevole, i pari età francesi dell'Annecy. La sfida ha visto i transalpini avere la meglio: 2-3 al triplice fischio. Per la Juventus sono andati a segno Kaba e Repciuc, quest'ultimo subentrato a gara in corso. UNDER 15 FEMMINILE Amichevole anche per l'Under 15 femminile di Luca Vood che, presso il centro sportivo "Sandro Pertini" di Sesto San Giovanni – in provincia di Milano –, ha superato 0-7 le pari età dell'Inter con i gol di Campi, Grigolo, Oliva, Bavosio e Garbin. Da segnalare le doppiette di Grigolo e Bavosio".

