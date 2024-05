Juventus, i risultati del settore giovanile: il report del weekend

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul settore giovanile. Ecco il comunicato: "Sono stati diverse le gare ufficiali e le amichevoli andate in scena nella settimana che si è conclusa domenica 5 maggio 2024. Gare che hanno visto coinvolte quattro delle nostre squadre del Settore Giovanile. Di seguito il recap, squadra per squadra. UNDER 19 FEMMINILE Sabato in campo per la Primavera di Matteo Scarpa che in amichevole ha superato agevolmente il Sedriano. Tredici a zero il risultato finale grazie alle reti di Moretti – autrice di sei marcature –, Ferrari, a segno con una tripletta, Gallina, Termentini, Gallo e Boveri. UNDER 17 FEMMINILE Nel pomeriggio di sabato 4 maggio 2024 la squadra di Luca Scarcella ha superato nettamente in trasferta le pari età del Bulè Bellinzago in un match della Fase Interregionale del campionato di categoria. A Bellinzago Novarese, in provincia di Novara, le nostre bianconere si sono imposte 0-11 grazie alle marcature di Ferraresi, cinque reti per lei, Tosello, autrice di una doppietta, Piccardi, Di Bello, Demarchi e Perfetti. UNDER 15 FEMMINILE Impegno infrasettimanale per la squadra allenata da Alessio Vaccariello che, nella giornata di mercoledì 1° maggio 2024, è scesa in campo in amichevole a Garino – frazione di Vinovo in provincia di Torinon – per affrontare l'Under 13 maschile della Sisport. Tanto divertimento per le bianconere che si sono imposte 11-0 grazie alle marcature multiple di Pronzati (4) e Grigolo (3) e alle reti messe a segno da Abbondanza, Campi, Pepe e Pozzo. Domenica in campo, invece, per la squadra di Luca Vood che a Garino – frazione di Vinovo in provincia di Torino – ha superato 3-0 le pari età della Pro Sesto e si è qualificata aritmeticamente ai quarti di finale della Fase Interregionale del campionato di categoria".