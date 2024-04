Juventus, i risultati del weekend del settore giovanile

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul settore giovanile. Ecco il comunicato: "Sono state diverse le gare andate in scena in questo fine settimana di aprile. Gare che hanno visto coinvolte le nostre squadre del Settore Giovanile. Stiamo parlando del week-end del 13-14 aprile 2024! Di seguito il recap, squadra per squadra. UNDER 19 FEMMINILE Pareggio in trasferta per la squadra di mister Scarpa in occasione della nona giornata di ritorno del Campionato Primavera 1 femminile. La sfida sul campo del Milan è terminata 1-1, per le giovani bianconere in gol Moretti. UNDER 17 FEMMINILE Appuntamento con il campionato interregionale per la Juventus Women Under 17 allenata da mister Luca Scarcella. Le bianconere hanno superato la Sampdoria femminile per 6-1 grazie alle marcature di Iannaccone (4 reti messe a segno), Santarella e Piccardi. Oltre al match contro la Samp anche una sfida del campionato provinciale maschile U15 contro l'ASD NH 10042 terminata 2-2 con le reti, per le bianconere, di Bertoglio e Dalla Gasperina. UNDER 17 MASCHILE Vittoria in trasferta per la squadra allenata da Claudio Rivalta che supera 3-2 i pari età dello Spezia. Un match ricco di gol ed emozioni quello andato in scena allo stadio Ferdeghini con i bianconeri avanti di due reti nel primo tempo grazie alle marcature di Russo e Sosna, prima delle distanze accorciate dai padroni di casa e il gol della sicurezza nella ripresa ancora di Sosna prima dell'ultima rete dei padroni di casa. UNDER 16 in aggiornamento. UNDER 15 FEMMINILE Sorridono le ragazze allenate da Luca Vood grazie alla vittoria per 9-0 contro le pari età del Como. A Cermenate le biaconere si sono imposte nella 6ª giornata del campionato interregionale grazie alla doppietta di Abbondanza e alle reti di Rosso, Garbin, Grigolo, Campi, Solio e Pepe. UNDER 15 MASCHILE 12ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 15 per la Juventus di mister Benesperi che ha ospitato al campo "Ale&Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo la capolista Genoa. Il match è terminato in parità col risultato di 2-2, per i bianconeri gol di Paonessa ed Elimoghale".