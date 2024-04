Juventus, i risultati del settore giovanile nel weekend: la nota

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Sono state diversi i tornei e i match ufficiali andati in scena nell'ultima settimana di marzo, tenendo in considerazione anche il giorno di Pasquetta – lunedì 1 aprile 2024 –. Gare che hanno visto coinvolte cinque delle nostre squadre del Settore Giovanile. Di seguito il recap, squadra per squadra. UNDER 19 FEMMINILE Roboante vittoria della Primavera di Matteo Scarpa che supera 11-1 i pari età dell'Arezzo. Le bianconero dominano dall'inizio alla fine e ottengono tre punti preziosi in chiave classifica. Tre le marcature multiple – poker di Bellagente e triplette di Moretti e Berveglieri –, oltre al gol di Sliskovic. La foto di squadra dell'Under 19 femminile prima del match contro l'Arezzo UNDER 17 FEMMINILE La squadra di Luca Scarcella – nelle giornate di venerdì, sabato e domenica – ha disputato la terza edizione del Memorial "V. Barrea" in quel di Borgaro Torinese, in provincia di Torino, chiudendo la competizione al secondo posto. IL PERCORSO Juventus-Inter 1-2 Santarella Juventus-Milan 3-2 Santarella Bertero Roma-Juventus 0-4 PREMI INDIVIDUALI Iannaccone è stata premiata in quanto migliore centrocampista del torneo. Santarella, invece, è stata premiata in quanto capocannoniere del torneo. UNDER 17 MASCHILE La squadra di Claudio Rivalta ha disputato – da venerdì 29 marzo 2024 a lunedì 1° aprile – la 43ª edizione del torneo "Maggioni-Righi" in quel di Borgaro Torinese, in provincia di Torino. IL PERCORSO Juventus-Borgaro Nobis 3-1 Russo Repciuk Giardino Juventus-Rappresentativa Regionale VDA 1-0 Bracco Juventus-Hellas Verona 2-1 Sosna Russo Juventus-Genoa 0-0 (5-4 d.c.r.) In aggiornamento. UNDER 16 MASCHILE La squadra di Claudio Grauso, invece, ha partecipato – da giovedì 28 marzo 2024 a domenica 31 marzo – alla 50ª edizione del trofeo "Lascaris" in quel di Pianezza, in provincia di Torino, chiudendo all'ottavo posto. IL PERCORSO FASE A GIRONI Juventus-Vigor Milano 1-1 Chessa HNK Rijeka- Juventus 2-2 Repciuc Elimoghale FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA Juventus-Tau Altopascio 0-2 FINALE 7°/8° POSTO Juventus-Lodigiani 1-1 (4-5 d.c.r.) UNDER 15 FEMMINILE Vince ancora l'Under 15 femminile di Luca Vood che, eccezionalmente di giovedì, supera 1-4 in trasferta le pari età della Sampdoria in un match del Girone 1 della Fase Interregionale del campionato di categoria. Le bianconere trionfano grazie alla tripletta di Grigolo e alla rete di Campi. Amichevole, invece, per l'Under 15 femminile di Alessio Vaccariello che ha affrontato l'Under 13 maschile del Fossano – nell'omonima cittadina in provincia di Cuneo – sabato 30 marzo".