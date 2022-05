Juve, il riassunto del weekend delle giovanili: vince l’U17, pari per l’U16

Il sito della Juventus ha pubblicato il report settimanale sui risultati delle squadre giovanili del weekend appena concluso.

L'ultimo fine settimana della stagione si rivela in chiaroscuro per la Juventus. La prima squadra, nonostante avesse già raggiunto l'obiettivo stagionale, ovvero il quarto posto, è stata sconfitta dalla Fiorentina per 2-0, chiudendo la stagione in malo modo. Weekend amaro anche per l'U23, che ha battuto 0-1 il Padova, ma non è riuscita nell'impresa di qualificarsi per le semifinale di playoff di Serie C a causa della partita di andata e del miglior piazzamento dei biancorossi, uscendo comunque a testa altissima. Trionfo invece per la Juventus Women, che ha battuto 2-1 la Roma in finale di Coppa Italia ed ha conquistato il trofeo, coronando una grandissima stagione, piena di trofei e di soddisfazioni anche in campo europeo. Gioie anche per le rappresentanze giovanili della Vecchia Signora; successo dell'U17 femminile e pareggio per l'U16 maschile. Attesa invece per la Juventus Primavera, che martedì scenderà in campo contro l'Atalanta nel primo turno dei playoff di categoria, gara in programma alle 18 in casa della Dea, che grazie al miglior posizionamento ha un piccolo vantaggio nello spareggio.