Juventus, i risultati del settore giovanile nel weekend: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando dei risultati delle giovanili.

Lorenzo Focolari Redattore 4 marzo - 18:40

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle giovanilibianconere. Ecco il comunicato: "Sono state diverse le gare ufficiali andate in scena anche nel primo fine settimana di marzo che hanno visto coinvolte alcune delle nostre squadre del Settore Giovanile. Stiamo parlando del week-end del 2-3 marzo 2024! Di seguito il recap, squadra per squadra. UNDER 19 FEMMINILE Domenica amara per la squadra allenata da Matteo Scarpa che cade 1-2 tra le mura amiche contro le pari età della Sampdoria. Di Berveglieri l'unica rete delle bianconere. La Juventus rimane al terzo posto in classifica, a quota 34 punti, e viene raggiunta dal Sassuolo e dal Milan. In seconda posizione c'è l'Inter, con una lunghezza in più rispetto alle nostre ragazze e con due punti in meno rispetto alla capolista Roma. Poco più indietro, in sesta posizione, c'è il Parma con 32 punti. In sintesi: la classifica è cortissima con sei squadre racchiuse in cinque punti, di cui cinque racchiuse in soli tre punti.

UNDER 17 FEMMINILE Le ragazze di Luca Scarcella non hanno disputato la loro gara in programma a causa del maltempo. UNDER 17 MASCHILE Dopo il successo per 0-3 sul campo del Sassuolo nell'ultimo turno disputato, la squadra di Claudio Rivalta vince anche contro i pari età della Sampdoria. A Vinovo la sfida tra bianconeri e blucerchiati termina con la vittoria della Juventus per 2-0 grazie ai gol – entrambi segnati nel corso del primo tempo – di Giardino, a segno anche in questa giornata dopo la doppietta contro la formazione emiliana, e di Sosna. Con questa vittoria i nostri ragazzi rimangono saldamente in testa al Gruppo A, a quota 44 punti dopo 19 gare disputate. Di seguito il tabellino dell'incontro. Under 17

UNDER 16 MASCHILE Vince ancora anche la squadra di Claudio Grauso che, dopo il poker ottenuto contro i pari età del Modena nell'ultima gara disputata, ha superato 0-2 in trasferta la Cremonese ed è salita a quota 39 punti, dopo 18 giornate disputate, occupando in solitaria la prima posizione in classifica. Di Sturniolo, subentrato a gara in corso, e di Samb le reti bianconere, entrambe segnate nel corso del secondo tempo. UNDER 15 FEMMINILE A causa delle condizioni climatiche avverse, le nostre due squadre Under 15 femminili non sono scese in campo in questo fine settimana. UNDER 15 MASCHILE Tanti sorrisi anche per la squadra di Marcello Benesperi che cala il poker sul campo dei pari età della Cremonese vincendo 0-4. Di Corigliano, autore di una doppietta, di Elimoghale e di Bruno, quest'ultimo subentrato dalla panchina, le reti dei bianconeri che salgono così a quota 38 punti in classifica dopo 18 giornate di campionato, a sole tre lunghezze dal Bologna – secondo in classifica – e a quattro punti dal primo posto occupato dal Genoa".

