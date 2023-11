Juventus, i risultati delle squadre giovanili nel weekend

UNDER 17 FEMMINILE Sconfitta per 5-0 per l'Under 17 femminile di Mister Scarcella in un match del campionato "Giovanissimi Provinciali" contro l'Under 15 maschile dell'ASD NH10042. UNDER 16 MASCHILE Sconfitta di misura per la squadra allenata da Mister Grauso che, dunque, cade per la prima volta in campionato. Il Parma vince 2-1 in Emilia. I bianconeri riescono a riequilibrare i conti dopo il vantaggio dei padroni di casa firmato da D'Amico. Il pareggio della Juventus arriva "dalla panchina", con Kaba. Il nuovo e definitivo vantaggio ducale arriva con Muto. La squadra di Grauso resta a quota 18 punti in classifica, dopo nove giornate. UNDER 15 FEMMINILE Nel pomeriggio di sabato 25 novembre 2023 le ragazze allenate da Mister Vaccariello sono scese in campo a Garino per affrontare l'Under 13 maschile dello Sporting Orbassano in un match del Girone L del campionato "Esordienti 2° anno. La gara è terminata 6-3 per le bianconere - 2-2 per quanto riguarda il risultato FIGC - e le reti della nostra Under 15 femminile portano le firme di Pronzati, autrice di una doppietta, Alice - anche lei con due gol all'attivo in questa partita - Garbin e Pozzo.