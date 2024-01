Juventus, i risultati del settore giovanile: tante gioie per i bianconeri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui risultati delle giovanili bianconere nel weekend.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui risultati delle giovanili. Ecco il comunicato: "Anche l'ultimo week-end di gennaio si è chiuso ed è stato un altro fine settimana ricco di appuntamenti – tra gare ufficiali e amichevoli – per le nostre squadre del Settore Giovanile. Stiamo parlando del fine settimana del 27-28 gennaio 2024. Di seguito il recap, squadra per squadra. UNDER 19 FEMMINILE Sabato pomeriggio amaro per la squadra allenata da Matteo Scarpa che, a Vinovo, cade 1-2 contro le pari età dell'Inter nel match valevole per la tredicesima giornata di campionato. Per le bianconere ad andare a segno è stata Moretti. Con questo successo le nerazzurre staccano di tre lunghezze in classifica proprio la Juventus.

UNDER 17 FEMMINILE Domenica in campo per le ragazze allenate da Luca Scarcella: le bianconere sono state impegnate in un match del campionato provinciale Under 15 maschile. Il match contro l'Under 15 maschile della Polisportiva Garino è terminato con una sconfitta per 1-3 per la nostra squadra che è andata a segno con Dalla Gasperina. UNDER 17 MASCHILE Dopo il pareggio a reti bianche della scorsa settimana contro la Reggiana, questo week-end i ragazzi di Claudio Rivalta hanno pareggiato il Derby della Mole Under 17 contro il Torino. A Vinovo è finita 2-2 la stracittadina contro i granata. A decidere il risultato finale sono state due doppiette: la prima è stata siglata da Conte che ha portato sullo 0-2 il Torino, la seconda è stata quella di Sosna, autore di una rimonta da sogno per i bianconeri. Al triplice fischio le due squadre sono uscite dal campo con un punto a testa.

UNDER 16 MASCHILE Sorride l'Under 16 maschile di Claudio Grauso che supera 3-0 il Sassuolo con i gol di Kaba, Ceppi e Samb. Una rete nel primo tempo e due nella ripresa permettono ai bianconeri di superare gli emiliani e di salire a quota 26 punti dopo tredici partite disputate. UNDER 15 FEMMINILE L'Under 15 femminile di Luca Vood, questa settimana, è scesa in campo per affrontare in amichevole l'Under 14 maschile del Settimo Torinese. È stato un bel test – in una sfida undici contro undici su due tempi da 35 minuti ciascuno – che ha offerto spunti molto interessanti. Il punteggio finale ha visto esultare le bianconere che si sono imposte 3-0 grazie ai gol di Pozzo, Campi e Oliva. UNDER 15 MASCHILE Poker per l'Under 15 maschile bianconera contro i pari età del Sassuolo. A Vinovo la sfida contro i neroverdi termina 4-1 grazie alla doppietta di Corigliano e alle reti di Bruno ed Elimoghale. Per gli emiliani ha trovato la rete Neri, quando il match era già sul punteggio di 3-0. Con questo successo la Juventus è salita a quota 28 punti in classifica dopo tredici turni disputati, a tre lunghezze da Genoa e Bologna che si trovano in testa".

