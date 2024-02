Juventus, tutti i risultati del settore giovanile nel weekend

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui risultati delle squadre giovanili nell'ultimo weekend.

Lorenzo Focolari Redattore 19 febbraio - 18:20

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulle giovanili. Ecco il comunicato: "È stato, come sempre, un altro fine settimana ricco di appuntamenti – tra amichevoli e gare ufficiali – per le nostre squadre del Settore Giovanile. Stiamo parlando del fine settimana del 16-17 febbraio 2024. Di seguito il recap, squadra per squadra. UNDER 19 FEMMINILE Bella vittoria nella giornata di domenica per le ragazze di Mister Scarpa. Sei reti alla San Marino Academy, per uno 0-6 finale. Le firme: Gallina, 4 Moretti, Copelli .

UNDER 17 FEMMINILE Le ragazze allenate da Luca Scarcella: hanno giocato contro il Carmagnola in trasferta, match del campionato provinciale Under 15 maschile. Due a zero per il Carmagnola il finale UNDER 17 MASCHILE Turno di riposo in campionato per la squadra di Claudio Rivalta che, però, in settimana – nello specifico mercoledì 14 febbraio – è scesa in campo in amichevole nella splendida cornice del Training Center di Vinovo affrontando gli ungheresi della Puskas Academy. È stata una bella esperienza per tutti e si è conclusa con il successo di misura dei magiari che si sono imposti 1-2. Per i bianconeri è andato a segno Grelaud, sul finale di prima frazione quando il punteggio era sullo 0-2 in favore degli ospiti.

UNDER 16 MASCHILE Doppio derby, il 18 febbraio, per Under 16 e Under 15. Al campo Cit Turin la 16 di Mister Grauso vince la stracittadina per 0-1, con rete al 35' della ripresa di Samb. 15 UNDER 15 FEMMINILE Le ragazze allenate da Alessio Vaccariello hanno affrontato, in un match del Girone H del campionato "Esordienti 2° anno" l'Under 13 maschile del CBS e si sono imposte 0-2 (2-3 FIGC). A decidere la sfida le reti di Bosco e Pronzati. Test match a Garino, domenica, per le ragazze di Luca Vood contro l'Inter Under 15. 4-1 per le bianconere, doppiette di Pozzo e Grigolo. UNDER 15 MASCHILE Uno a uno nel Derby della Mole Under 15: accade tutto in una manciata di minuti nella ripresa. Prima al 15' avanti il Toro con Marangon, pari bianconero sei minuti dopo con Corigliano".

