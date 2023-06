Juventus, i risultati delle squadre giovanili: il report

UNDER 16 MASCHILE Percorso differente, invece, quello compiuto dall'Under 16 di Mister Rivalta che, dopo aver terminato la stagione regolare al quinto posto in classifica, ha superato 1-2 in trasferta - in gara unica - la Sampdoria nel primo turno dei play-off. Questo successo ha permesso ai bianconeri di strappare il pass per gli ottavi di finale dove, però, si sono dovuti arrendere nella doppia sfida di andata e ritorno contro i pari età dell'Atalanta. Un doppio confronto che ha visto il successo interno della squadra di Mister Rivalta (2-1) che è caduta, poi, sul campo della formazione orobica (1-0) nel match di ritorno. Ad accedere ai quarti di finale play-off è la formazione bergamasca grazie al migliore piazzamento in regular season. OTTAVI DI FINALE - I RISULTATI DELLE SFIDE Juventus - Atalanta 2-1 Atalanta - Juventus 1-0 UNDER 15 FEMMINILE Anche la squadra allenata da Mister Vood è impegnata nelle Fasi Finali del campionato di categoria. Le bianconere - nella giornata di domenica 4 giugno - hanno affrontato tra le mura amiche il Milan nel match valevole per l'andata dei quarti di finale play-off. Il primo round ha visto festeggiare le rossonere che si sono imposte con il punteggio di 1-2. Di Fiabozzi la rete delle bianconere che hanno ancora concrete possibilità di accedere al turno successivo. Appuntamento, dunque, alla gara di ritorno sul campo delle lombarde. QUARTI DI FINALE - I RISULTATI DELLE SFIDE Juventus - Milan 1-2 Milan - Juventus UNDER 15 MASCHILE Dopo il doppio successo - sia all'andata che al ritorno - agli ottavi di finale contro la Lazio (1-0 a Vinovo e 1-2 in trasferta), la squadra allenata da Mister Benesperi si è tuffata nei quarti di finale dove ha giocato contro la Roma. La prima delle due gare si è giocata a Vinovo domenica 21 maggio e ha visto la Roma superare 1-2 la nostra Under 15 che ha avuto il merito di sbloccare l'incontro con la rete di Samb prima di essere raggiunta e poi sorpassata dai gol di Vella e Darboe. Il match di ritorno è andato in scena lunedì 29 maggio sul campo della formazione giallorossa ed è stato un autentico trionfo per la nostra Under 15 che si è imposta con un perentorio 1-5 qualificandosi, così, alle semifinali play-off. Una gara senza storia che ha visto i bianconeri andare avanti addirittura 0-5 grazie alle reti di Samb, Kaba, Tiozzo Pagio, Badarau e Suazo, quest'ultimo subentrato dalla panchina. A nulla è valso, ai fini del risultato finale, il gol di Bonifazi per la Roma. In semifinale i nostri bianconeri affronteranno i pari età dell'Inter in un Derby d'Italia tutto da vivere. QUARTI DI FINALE - I RISULTATI DELLE DUE SFIDE Juventus - Roma 1-2 Roma - Juventus 1-5".