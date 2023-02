Juventus, tutti i risultati dell’attività di base: il report

La Juventus ha pubblicato i report delle rappresentanze giovanili, riportando i tutti i risultati della Vecchia Signora nel weekend.

redazionejuvenews

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato tutti i risultati dell'attività di base. Ecco la nota dei bianconeri: "Oggi è lunedì e noi, come ormai capita da diversi mesi, vi raccontiamo come sono andati gli impegni dei nostri piccoli bianconeri nella settimana appena trascorsa. LA SETTIMANA DELL'ATTIVITÀ DI BASE - DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ GARE UFFICIALI UNDER 12 (NIELLO) Vittoria per 7-0, da sotto età, per l'U12 di Mister Niello contro l'U13 del CBS nel campionato "Under 13 Élite - Girone C". In gol Laruccia (doppietta), Reitano (doppietta), Geraci, Bentalba e Allara. EVENTI E TEST MATCH UNDER 12 (ANGARONI) Test match in quel di Grugliasco per l'U12 di Mister Angaroni con i pari età della Sisport. UNDER 10 (CARA) Primo posto a Pianezza, presso il campo del Lascaris, per l'U10 di Mister Cara al torneo "Pulcino Bianconero.

UNDER 10 (CALCIA) Lunedì in campo per l'U10 di Mister Calcia che è scesa in campo per affrontare i pari età della SCA Asti presso lo Juventus Training Center di Vinovo. UNDER 8 (GIGLIO) Test match, presso lo Juventus Training Center di Vinovo, per l'U8 di Mister Giglio con i pari età della Sisport. IL SABATO DELL'ATTIVITÀ DI BASE GARE UFFICIALI UNDER 14 FEMMINILE (LOMBARDO) Sconfitta per 0-4 per l'U14 femminile di Mister Lombardo nel campionato "Esordienti 2° anno" contro l'U14 del Chisola.

UNDER 14 (CATTO) Allo Juventus Training Center di Vinovo l'U14 di Mister Catto, nel campionato di categoria, supera nettamente per 6-0 i pari età della Virtus Entella. Le reti portano le firme di Paonessa (doppietta), Acrocetti, Michelis, Marchisio e Corigliano. UNDER 13 FEMMINILE (PINI) Vittoria per 3-0 per l'U13 femminile di Mister Pini nel campionato "Esordienti 2° anno" contro l'U13 del Rebaudengo. Le reti bianconere portano le firme di Pepe, Pozzo e Rulfin".