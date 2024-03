Juventus, tutti i risultati dell’attività di base: il report

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sull'attività di base. Ecco il comunicato: "Oggi è lunedì (18 marzo 2024, ndr) e noi andiamo a riepilogare tutti gli impegni che hanno coinvolto le nostre piccole bianconere e i nostri piccoli bianconeri nel week-end appena trascorso. La nostra panoramica spazia dalle belle esperienze vissute all'estero vissute dall'Under 12 di Simone Perla, dall'Under 9 di Luca Giglio e dall'Under 8 di Luca Carlino, al torneo disputato in Lombardia dall'Under 11 di Davide La Pira e si chiude come sempre nel nostro Piemonte, dove anche in questa settimana sono state tantissime le attività che hanno visto coinvolte le nostre squadre – tra gare ufficiali, tornei e amichevoli con squadre professionistiche e non. Sempre in Piemonte e nello specifico allo Juventus Training Center di Vinovo è andato in scena un torneo organizzato dal nostro Club, lo "Juventus Spring Day", e che ha coinvolto sette Academy Elite bianconere piemontesi U11 e, da sotto età, l'U10 della Juventus guidata da Stephan Saporito. Ve lo abbiamo raccontato qui! LITUANIA UNDER 12 (PERLA) La squadra di Simone Perla ha vissuto una bellissima esperienza in terra lituana, a Vilnius, partecipando alla manifestazione internazionale "Ateitis Cup" e chiudendo la competizione al primo posto. Una competizione di assoluto livello, utile per il percorso di crescita dei nostri giovani bianconeri che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con diverse squadre straniere provenienti, principalmente, da Estonia, Georgia, Lettonia e Lituania. CROAZIA UNDER 9 (GIGLIO) - UNDER 8 (CARLINO) Anche l'Under 9 di Luca Giglio e l'Under 8 di Luca Carlino hanno vissuto un'esperienza formativa ed estremamente intensa. Le nostre due squadre bianconere, infatti, hanno partecipato in terra croata, a Umago, al torneo internazionale "Umago Trophy 2024" e hanno chiuso la competizione rispettivamente in prima e quarta posizione. ITALIA, IN LOMBARDIA PER LA "UESSE SPRING CUP" Chiusa la parentesi europea, si torna in Italia dove l'Under 11 di Davide La Pira ha vinto la "Uesse Spring Cup", una manifestazione sportiva andata in scena a Sarnico – in provincia di Bergamo – e dedicata a diverse squadre professionistiche Under 11. Di seguito le squadre professionistiche partecipanti: AlbinoLeffe, Atalanta, Bologna, Brescia, Como, Cremonese, FeralpiSalò, Hellas Verona, Inter, Mantova, Modena, Pro Sesto, Pro Vercelli e Sudtirol. Anche questa competizione è stata un'importante tappa nel percorso di crescita dei nostri giovani bianconeri. PIEMONTE, QUANTE EMOZIONI! La nostra panoramica, come sempre, si chiude in Piemonte perchè quella che si è appena conclusa è stata una settimana davvero molto intensa. Sono state tante le amichevoli disputate – con squadre professionistiche, come il Piacenza e il Vicenza, e non –, i tornei andati in scena, sempre all'insegna dell'amicizia e del divertimento, oltre a tante gare ufficiali".