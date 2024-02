Juventus, i risultati dell’ultima settimana dell’attività di base

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sull'attività di base, con tutti i risultati dell'ultimo weekend.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sull'attività di base. Ecco il comunicato: "Oggi è lunedì (5 febbraio 2024, ndr) e noi andiamo a riepilogare tutti gli impegni che hanno coinvolto le nostre piccole bianconere e i nostri piccoli bianconeri nella settimana appena trascorsa. La nostra panoramica spazia dalle due esperienze all'estero vissute dall'Under 13 di Mister Marchio e dall'Under 12 di Mister Niello, alle diverse amichevoli andate in scena tra Liguria e Lombardia e si chiude simbolicamente nel nostro Piemonte, dove anche in questa settimana sono state tante le attività che hanno visto coinvolte le nostre squadre. Prima, però, un rapido passaggio sulle gare ufficiali disputate in questo fine settimana.

GARE UFFICIALI Impegni ufficiali sia per squadre femminili che per squadre maschili. Bella e convincente vittoria per l'Under 11 femminile di Mister Garello, da sotto età, contro l'Under 12 dell'Alessandria. Sempre nella giornata di sabato sono arrivate, invece, due sconfitte anche per l'Under 14 maschile di Andrea Di Benedetto e per l'Under 13 maschile di Cristian Castagno contro i rispettivi pari età della Sampdoria. LETTONIA E SVIZZERA UNDER 13 (MARCHIO) La squadra allenata da Massimiliano Marchio ha vissuto una bellissima esperienza a Riga, in Lettonia. I nostri bianconeri hanno partecipato a un'importante manifestazione sportiva internazionale, chiudendo al primo posto: la "Riga Cup 2024". Diverse le squadre professionistiche partecipanti: Brann, Hammarby, Honka, PK 35 e Riga. UNDER 12 (NIELLO) Un'altra esperienza formativa l'hanno vissuta i bianconeri dell'Under 12 di Lorenzo Niello, accompagnati in questa particolare occasione da Alessandro Bagalà, tecnico specializzato sul futsal. Loro hanno chiuso al quinto posto la "Riviera Futsal Cup", disputata a Montreuax, in Svizzera. Tante le note positive emerse da questa trasferta totalmente incentrata su confronti 5vs5 che sono risultati estremamente utili per continuare a migliorare la tecnica collettiva e individuale in questa specifica disciplina.

ITALIA, TRA LIGURIA, LOMBARDIA E PIEMONTE Estero, ma non solo. In questo fine settimana, infatti, sono state diverse le amichevoli di livello affrontate da tanti nostri giovani bianconeri. Molte di queste si sono giocate in Liguria – a La Spezia –, in Lombardia con diverse squadre del Brescia e in Piemonte, nello specifico a Vinovo, con i pari età della Reggiana. IL "SOLITO" PIEMONTE Chiudiamo, poi, questa panoramica con le tante gare andate in scena in Piemonte, sia in settimana con alcuni confronti amichevoli con alcune squadre del Chisola, sia nel fine settimana con diversi tornei andati in scena a Torino e nella provincia torinese. Meritano una menzione particolare la manifestaziona sportiva "Smile Cup" – organizzata da Juventus coinvolgendo diverse società sportive con le quali il Club sta collaborando – alla quale hanno partecipato l'Under 10 di Stephan Saporito, l'Under 9 di Luca Giglio e l'Under 8 di Luca Carlino. Buona lettura!".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.