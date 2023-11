Juventus, tutti i risultati dell’attività di base: il report

La copertina, questa settimana, è dedicata alla bella trasferta vissuta dall'Under 10 di Mister Saporito in Polonia, a Gliwice. Nono posto per i nostri bianconeri che si sono confrontati con tante squadre a livello europeo. Tanti gli spunti interessanti al termine della competizione, uno step di crescita in più nel percorso dei nostri ragazzi. Poi la nostra panoramica non può non soffermarsi sulle tante amichevoli andate in scena in questo fine settimana. In terra emiliana sono scese in campo l'Under 13 (Marchio) e l'Under 11 (Angaroni) per disputare un'amichevole con i pari età del Bologna e anche in questo caso sono stati tanti gli aspetti positivi emersi.

Confronti positivi anche per due delle nostre tre squadre Under 12 (Niello e Perla) e per l'Under 11 (La Pira) che se la sono vista con i pari età del Como, a Vinovo tra lo Juventus Training Center e il campo sportivo "Dino Marola". Sei squadre impegnate, invece, con i pari età della FeralpiSalò, sempre a Vinovo tra lo Juventus Training Center e il campo sportivo "Dino Marola". Queste le squadre scese in campo: Under 14 (De Martini), Under 13 (Castagno), Under 12 (Magri), Under 11 (Cavaglià), Under 10 (Bernardi), Under 9 (Cuzzi). Da segnalare anche le amichevoli con i pari età del Monza per l'Under 12 (Niello) e per l'Under 11 (La Pira) allo Juventus Training Center di Vinovo. Amichevoli, poi, da sotto età con il Fossano - una delle nostre Academy bianconere piemontesi - per le nostre Under 10 (Cara), Under 9 (Cuzzi), Under 8 (Carlino) e Under 7 (Boscolo) tra il campo sportivo "Dino Marola" di Vinovo e il Cral Reale Mutua sito a Torino. Da non trascurare, ovviamente, anche tutte le gare ufficiali dei rispettivi campionati disputate da tante delle nostre squadre".